Куман отреагировал на критику Бергвейна

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман недавно заявил, что для Стевена Бергвейна двери в команду закрыты после трансфера в Саудовскую Аравию. Бергвейн атаковал Кумана в ответ, сказав, что не хочет играть при этом тренере после таких заявлений. Теперь рулевой «оранжевых» дал новый комментарий.

«Я слышал его слова. Логично, что он отреагировал, но я не буду об этом говорить. Я лишь сказал, что такой трансфер не демонстрирует спортивных амбиций. Я сказал лишь то, что думаю. Давайте не будем раздувать эту тему. Он ответил, это его право. У меня нет с ним никаких проблем. Как тренер сборной я всегда поддерживал Бергвейна. Теперь это неважно», - сказал Куман журналистам.