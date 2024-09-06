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Лига наций УЕФА

Сестра Криштиану Роналду отреагировала на рекорд звёздного игрока

06 Сентября 2024 • 14:15 Комментировать
Португалия
2:1
Хорватия

Катя Авейру, сестра звёздного футболиста Криштиану Роналду, отреагировала на рекорд форварда. В четверг вечером Роналду забил свой 900-й гол в карьере, расписавшись в воротах сборной Хорватии в матче первого тура Лиги наций.

«900 голов. Борьба. Преданность. Работа. Упорство. Любовь к тому, что ты делаешь. Никаких поблажек. Никаких «ми-ми-ми». Это мой брат», - написала Катя в социальных сетях.

Следующий матч Лиги наций сборная Португалии проведёт в воскресенье, 8 сентября. Команда Роберто Мартинеса будет играть против Шотландии на своём поле. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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