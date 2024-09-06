Левандовски: «Я чувствовал дискомфорт во время игры»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своей замене в минувшем матче с Шотландией.

Игра первого тура Лиги наций завершилась победой Польши со счетом 3:2. Левандовски вышел в стартовом составе своей команды, оформил гол+пас и покинул поле на 72-й минуте.

— Я чувствовал дискомфорт во время игры, а затем появились болевые ощущения. Я попросил, чтобы меня сняли. Если бы я рискнул, могло быть гораздо хуже, — приводит слова Левандовски Barca Universal.

8 сентября сборная Польши встретится в гостях с Хорватией. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 21:45 по московскому времени.