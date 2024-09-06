«Месси в его голове»: Роналду высмеяли после слов о чемпионате мира

В четверг сборная Португалии обыграла Хорватию (2:1) в Лиге наций, а Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере. После игры Роналду заявил, что он выиграл со сборной все трофеи, какие хотел. По словам Криштиану, победа на Евро с португальской сборной равносильна победе на чемпионате мира.

В социальных сетях фанаты высмеяли Роналду после таких слов, на что обратил внимание портал Goal.

«Месси живёт в его голове без платы за аренду», - написал один из болельщиков.

«Я на 100% уверен, что Роналду не спал в ночь, когда Месси выиграл чемпионат мира», - написал другой фанат.

«Победа на Евро – не совсем то же самое, что победа на чемпионате мира, мой другой», - написал болельщик.

«Это заявление клоуна», - резко выразил своё мнение ещё один любитель футбола.