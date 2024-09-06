Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

«Месси в его голове»: Роналду высмеяли после слов о чемпионате мира

06 Сентября 2024 • 13:10 Комментировать (1)

В четверг сборная Португалии обыграла Хорватию (2:1) в Лиге наций, а Криштиану Роналду забил свой 900-й гол в карьере. После игры Роналду заявил, что он выиграл со сборной все трофеи, какие хотел. По словам Криштиану, победа на Евро с португальской сборной равносильна победе на чемпионате мира.

В социальных сетях фанаты высмеяли Роналду после таких слов, на что обратил внимание портал Goal.

«Месси живёт в его голове без платы за аренду», - написал один из болельщиков.

«Я на 100% уверен, что Роналду не спал в ночь, когда Месси выиграл чемпионат мира», - написал другой фанат.

«Победа на Евро – не совсем то же самое, что победа на чемпионате мира, мой другой», - написал болельщик.

«Это заявление клоуна», - резко выразил своё мнение ещё один любитель футбола.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Португалии ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
06 Сентября 2024 в 13:30
А-ха-ха-ха.. 🤭😂
Ответить
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» покупает нового нападающего Сборная Испании может потерять Ямаля Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Известны все претенденты на «Золотой мяч» Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ «Металлург» обыграл СКА в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Ак Барс» на старте КХЛ Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.09.24 в 17:00
Казахстан Казахстан
Норвегия Норвегия
7.40 4.70 1.41
Видео
06.09.24 в 19:00
Литва Литва
Кипр Кипр
2.25 3.20 3.30
Видео
06.09.24 в 21:45
Бельгия Бельгия
Израиль Израиль
1.32 5.40 8.60
Видео
06.09.24 в 21:45
Косово
Румыния Румыния
2.50 3.30 2.80
Видео
06.09.24 в 21:45
Уэльс Уэльс
Турция Турция
2.60 3.25 2.70
Видео
06.09.24 в 21:45
Словения Словения
Австрия Австрия
3.20 3.45 2.17
Видео
06.09.24 в 21:45
Исландия Исландия
Черногория Черногория
2.07 3.40 3.50
Видео
06.09.24 в 21:45
Франция Франция
Италия Италия
1.65 3.95 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Сентября
13:10 · Лига наций УЕФА
«Месси в его голове»: Роналду высмеяли после слов о чемпионате мира 1
12:10 · Лига наций УЕФА
«Не хочу играть с этим тренером»: Бергвейн атаковал Кумана в ответ
11:54 · Лига наций УЕФА
Морган прокомментировал исторический рекорд Криштиану Роналду
10:37 · Лига наций УЕФА
Журналист: «Роналду звучит как климакс»
08:29 · Лига наций УЕФА
Роналду рассказал, как для него важен 900-й гол
07:49 · Лига наций УЕФА
Тренер Испании высказался о матче с Сербией
07:44 · Лига наций УЕФА
Тренер Португалии прокомментировал 900-й гол Роналду
07:26 · Лига наций УЕФА
Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на 900-й гол
05:32 · Испания. Ла Лига
Мбаппе назвал игрока «ПСЖ», который его впечатляет
05:06 · Лига наций УЕФА
Буффон: «Сборная Италии должна обрести себя заново»
04:47 · Лига наций УЕФА
Дешам: «Сборная Италии остаётся сборной Италии»
03:58 · Франция. Лига 1
Спаллетти: «Доннарумма – идеальный капитан»
03:06 · Лига наций УЕФА
Роналду забил за «Реал» ровно 50% своих голов, за сборную Португалии – 15%
01:25 · Лига наций УЕФА
Роберто Мартинес оценил игру Португалии в матче с Хорватией
01:13 · Испания. Ла Лига
Модрич ответил, настаивал ли «Реал» на его уходе из сборной Хорватии
01:02 · Испания. Ла Лига
Роналду поделился мнением о Модриче 3
00:43 · Лига наций УЕФА
Роналду высказался о победе сборной Португалии над Хорватией
00:36 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Трудно выкладываться на 100% при таком календаре» 1
00:26 · Лига наций УЕФА
Роналду: «Я уже выиграл с Португалией трофеи, которые хотел» 1
00:16 · Лига наций УЕФА
Роналду прокомментировал свой 900-й гол в карьере 1
00:08 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Я думал об уходе из сборной Бельгии»
05 Сентября
23:54 · Лига наций УЕФА
Сборная Сан-Марино победила впервые за 141 матч
23:49 · Лига наций УЕФА
Сборная Польши вырвала победу в игре с Шотландией
23:45 · Лига наций УЕФА
Сборная Сан-Марино победила в первый раз за 20 лет
23:40 · Лига наций УЕФА
Сборная Беларуси выстояла под атаками болгар
Все новости
Рекомендуем