«Не хочу играть с этим тренером»: Бергвейн атаковал Кумана в ответ

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман несколько дней назад заявил о том, что для Стевена Бергвейна двери в команду закрыты после того, как в 26 лет он отправился в Саудовскую Аравию. Новичок «Аль-Иттихада» ответил на слова специалиста.

«Я даже не хочу больше играть под руководством этого тренера. Я не буду играть под руководством того, кто выставил меня в СМИ так, как сделал он. Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию истории. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?» - слова Бергвейна приводит CentreGoals.

Ранее Стевен Бергвейн поиграл в Европе за ПСВ, «Тоттенхэм» и «Аякс».