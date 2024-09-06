Морган прокомментировал исторический рекорд Криштиану Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о новом достижении португальского форварда Криштиану Роналду. 39-летний нападающий отметился 900-м голом в своей карьере.

«900 голов Роналду. Величайший в истории», - написал журналист в своих социальных сетях.

Роналду отметился юбилейным голом в матче сборной Португалии против Хорватии на групповой стадии Лиги наций. Португальцы отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:1.

В составе национальной команды Криштиану отметился 131 забитым мячом. Остальные голы нападающий забил за клубы. Он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Спортинг», «Реал» и «Ювентус». В настоящий момент португалец играет в составе «Аль-Насра».