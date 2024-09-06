Франция – Италия: Какие могут быть стартовые составы на большой матч Лиги наций

В первом туре группы 2 Лиги А Лиги наций схлестнутся сборные Франции и Италии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на этот матч.

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Тчуамени, Канте, Заир-Эмери, Мбаппе, Тюрам, Гризманн.

Италия: Доннарумма, Димарко, Бастони, Калафьори, ди Лоренцо, Камбьясо, Фраттези, Фаджоли, Пеллегрини, Дзакканьи, Ретеги.

На Евро-2024 обе команды преодолели групповой этап, но дальше их судьба оказалась разной. Италия вылетела уже в 1/2 финала от Швейцарии, а Франция только в полуфинале проиграла Испании.

Матч Франция – Италия пройдёт сегодня, 6 сентября, в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи – в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов