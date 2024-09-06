Журналист: «Роналду звучит как климакс»

«Любой, кто видел игру Роналду на Евро, понимает, что время Криштиану давно ушло. Сейчас он напоминает тотемный столб. Большой, но неподвижный. Как реликвия из другого времени. Роналду даже не думает об уходе из сборной. «В мою голову не приходило, что мой цикл завершен», - высказывался он, звуча как климакс», - написал журналист.