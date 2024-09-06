Роналду рассказал, как для него важен 900-й гол

«Это для меня очень эмоциональный момент. Я смог достичь этой отметки. Это было очень непросто. Я добился такого достижения благодаря усердной работе. Мне уже 39 лет, чтобы добиваться таких вещей нужно быть максимально сосредоточенным. Поэтому я очень эмоционален после своих рекордов. Очень ценю то, чего добиваюсь. Без моих партнеров это было бы невозможно», - передает слова форварда Record.