Тренер Испании высказался о матче с Сербией

«В первом тайме нам немного не хватило. После перерыва мы создали много моментов, однако не смогли сделать завершающий удар. Сейчас от сборной Испании требуют многого, ведь мы выиграли чемпионат Европы. Это достаточно долгий процесс, мы будем двигаться постепенно», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.