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Тренер Испании высказался о матче с Сербией

06 Сентября 2024 • 07:49 Комментировать

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от гостевого поединка с Сербией в Лиге наций. Встреча первого тура завершилась вничью со счетом 0:0.

«В первом тайме нам немного не хватило. После перерыва мы создали много моментов, однако не смогли сделать завершающий удар. Сейчас от сборной Испании требуют многого, ведь мы выиграли чемпионат Европы. Это достаточно долгий процесс, мы будем двигаться постепенно», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Следующий поединок в Лиге наций действующие чемпионы Европы проведут против национальной сборной Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Испании Луис де ла Фуэнте ещё теги
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