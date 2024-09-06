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Тренер Португалии прокомментировал 900-й гол Роналду

06 Сентября 2024 • 07:44 Комментировать

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал 900-й гол в исполнении 39-летнего нападающего Криштиану Роналду.

«Исторический момент. 900 мячей – это невероятно. Думаю, болельщики сборной Португалии довольны, что этот мяч Криштиану забил за национальную команду. У Роналду все еще остаются обязательства перед сборной, он помогает нашей молодежи», - передает слова специалиста Record.

Напомним, что Роналду забил юбилейный гол в поединке с Хорватией в Лиге наций. Сборная Португалии отпраздновала домашнюю победу со счетом 2:1. За команду своей страны Криштиану забил 131 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Роберто Мартинес ещё теги
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