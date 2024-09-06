Тренер Португалии прокомментировал 900-й гол Роналду

«Исторический момент. 900 мячей – это невероятно. Думаю, болельщики сборной Португалии довольны, что этот мяч Криштиану забил за национальную команду. У Роналду все еще остаются обязательства перед сборной, он помогает нашей молодежи», - передает слова специалиста Record.