Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на 900-й гол

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях высказался о своем 900-м голе в карьере.

«Я мечтал об этом, но у меня еще есть цели. Благодарю всех!», - оставил сообщение 39-летний бомбардир в соцсетях.

Роналду отметился юбилейным голов в поединке групповой стадии Лиги наций против национальной команды Хорватии. Португальцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что Криштиану является единственным футболистом в истории, которому удалось забить 900 голов в официальных встречах. Голы он забивал за «Реал», «МЮ», «Спортинг», «Ювентус», «Аль-Наср» и сборную Португалии.