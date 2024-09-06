Буффон: «Сборная Италии должна обрести себя заново»

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о необходимости перемен в национальной команде.

«Скуадра адзурра» неудачно выступила на Евро-2024, где потерпела поражение от Швейцарии в 1/8 финала. В пятницу команда Лучано Спаллетти стартует в Лиге наций матчем против сборной Франции, который пройдёт в Париже.

«Мы должны заново открыть себя, вернуть свою душу и прежнюю игру, – высказывается Буффон, занимающий должность координатора в сборной Италии. – На Евро мы попали в самую сложную группу, но всё же заняли второе место. Затем всё развалилось в самый ответственный момент, и в итоге мы оставили о себе плохое впечатление. Нужно забыть об этом как можно скорее. Предстоящий матч – отличная возможность послать первый сигнал о происходящих изменениях», – передаёт Football Italia слова Буффона.