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Дешам: «Сборная Италии остаётся сборной Италии»

06 Сентября 2024 • 04:47 Комментировать
Франция
...
Италия
1 1.62 X 4.05 2 5.80
Через 16 ч. 45 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о силе итальянской национальной команды.

В пятницу французы и итальянцы сыграют на «Парк де Пренс» в матче первого тура Лиги наций. Как считает Дешам, сборная Италии остаётся грозным соперником, несмотря на неудачи последних лет.

«Сборная Италии остаётся конкурентоспособной. Спаллетти пришлось сменить многих игроков, но Италия остаётся Италией. Для нас это близкий по духу соперник, многие французские игроки выступают в Серии А», – заявил на предматчевой пресс-конференции рулевой «трёхцветных».

Матч Франция – Италия стартует в 21:45 по московскому времени.

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