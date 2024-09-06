Роналду забил за «Реал» ровно 50% своих голов, за сборную Португалии – 15%

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду преодолел отметку в 900 забитых мячей за карьеру.

Исторический 900-й гол 39-летнего игрока состоялся в матче Лиги наций против Хорватии (2:1), который прошёл в четверг.

131 из 900 голов Роналду приходится на сборную Португалии – почти 15%. Ровно половину – 450 голов – Криштиану забил в мадридском «Реале», цвета которого представлял с 2009 по 2018 год. За «Манчестер Юнайтед» форвард отличился в общей сложности 145 раз (16%), за «Ювентус» – 101 (11%). Наконец, в «Аль-Насре» звёздный ветеран стал автором 68 голов, но ещё может значительно улучшить эту цифру. Наименьшая доля голов футболиста приходится на его первый профессиональный клуб – лиссабонский «Спортинг» (5).