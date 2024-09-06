Роберто Мартинес оценил игру Португалии в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о выступлении своей команды в матче Лиги наций против Хорватии (2:1).

Португальцы добились победы благодаря голам Диогу Далота и Криштиану Роналду, забитым на 7-й и 34-й минутах соответственно. Незадолго до перерыва тот же Далот поразил собственные ворота, подарив хорватам надежду, однако во второй половине встречи обошлось без голов.

«Трудный матч, но я доволен. Первый тайм прошёл великолепно. Пропущенный гол дал команде ощущение необходимости действовать надёжно. Как итог, мы отдали мяч Хорватии, но смогли достойно сыграть в защите. Не выдающееся выступление, но нам удалось показать настрой и концентрацию», – поведал на послематчевой пресс-конференции Мартинес.