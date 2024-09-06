Роналду высказался о победе сборной Португалии над Хорватией

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о выигранном матче Лиги наций против Хорватии (2:1).

39-летний ветеран принёс португальцам победу, отличившись на 34-й минуте. Ранее ворота хорватов поразил Диогу Далот, а незадолго до перерыва он же отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме зрители голов не увидели.

«Отличный матч в исполнении обеих команд, – считает Роналду, забивший свой 900-й гол в карьере. – Мы выступили достойно. По ходу игры были моменты, когда нам приходилось страдать, но такие отрезки тоже очень важны. У нас было больше голевых шансов, мы больше владели мячом – думаю, это заслуженная победа», – приводит журналист Альфредо Педулла высказывания Роналду из послематчевого интервью.