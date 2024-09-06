Роналду: «Я уже выиграл с Португалией трофеи, которые хотел»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не одержим идеей выиграть чемпионат мира.

Вероятно, именно мундиаль 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, станет для португальской суперзвезды последним международным турниром. Сам Роналду, впрочем, заявил, что последний шанс стать чемпионом мира – не главная мотивация для него.

«Победа на Евро с Португалией – достижение, равноценное победе на чемпионате мира. Я уже выиграл со сборной два трофея, которые действительно хотел выиграть», – цитирует Mundo Deportivo 39-летнего форварда, забившего 900-й гол в карьере в сегодняшнем матче Лиги наций против Хорватии (2:1).

Напомним, Криштиану Роналду помог сборной Португалии выиграть Евро и Лигу наций в 2016 и 2019 году соответственно.