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Роналду прокомментировал свой 900-й гол в карьере

06 Сентября 2024 • 00:16 Комментировать
Португалия
2:1
Хорватия
окончен

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал комментарий после исторического 900-го гола.

39-летний игрок забил победный мяч в поединке Лиги наций против сборной Хорватии (2:1). Этот гол стал для Роналду юбилейным – 900-м за всю профессиональную карьеру.

«Кажется, что 900 голов – это такая же веха, как и любая другая, но только мне известно, какая усердная работа проделана для достижения этого показателя. Это уникальная веха в моей карьере. Я не бью рекорды – они сами преследуют меня», – приводит журналист Фабрицио Романо слова звёздного форварда, отличившегося 131 раз в 213 матчах за сборную Португалии.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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