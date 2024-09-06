Роналду прокомментировал свой 900-й гол в карьере

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал комментарий после исторического 900-го гола.

39-летний игрок забил победный мяч в поединке Лиги наций против сборной Хорватии (2:1). Этот гол стал для Роналду юбилейным – 900-м за всю профессиональную карьеру.

«Кажется, что 900 голов – это такая же веха, как и любая другая, но только мне известно, какая усердная работа проделана для достижения этого показателя. Это уникальная веха в моей карьере. Я не бью рекорды – они сами преследуют меня», – приводит журналист Фабрицио Романо слова звёздного форварда, отличившегося 131 раз в 213 матчах за сборную Португалии.