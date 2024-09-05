Сборная Сан-Марино победила впервые за 141 матч

Сборная Сан-Марино добилась долгожданной победы, обыграв Лихтенштейн в матче Лиги наций (1:0).

Триумф «бело-голубым» принёс гол Нико Сенсоли, забитый на 53-й минуте встречи. Для Сан-Марино это вторая победа в истории и первая за 20 лет – в апреле 2004 года получилось одолеть всё тот же Лихтенштейн в товарищеском матче. Таким образом, сегодня санмаринцы празднуют свой первый успех в официальных играх.

Примечательно также, что Сан-Марино удалось прервать самую длительную безвыигрышную серию среди национальных сборных в истории – 141 матч.

10 октября Сан-Марино сыграет на выезде с Гибралтаром во встрече второго тура Лиги наций.