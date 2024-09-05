Сборная Польши вырвала победу в игре с Шотландией

Сборные Шотландии и Польши пересеклись в Лиге наций. Уже на восьмой минуте Кацпер Урбаньски перехватил мяч в 35 метрах от ворот шотландцев, прошёл несколько метров, отдал на Роберта Левандовски, который покатил в сторону на Себастьяна Шиманьски. С левой ноги в обвод удар получился, и мяч точно в угол ворот влетел - 0:1. Ответ Эндрю Робертсон исполнил подачу со стандарта, закрутив мяч с левой ноги на дальний угол вратарской, Скотт Мактоминай выиграл верховую борьбу, но пробить не удалось с ходу, мяч к нему вернулся, и футболист внёс мяч в ворота. А вот ВАР усмотрел игру рукой, гола нет. На 44-й минуте с пенальти Роберт Левандовски развёл мяч и вратаря по разным углам.

Только возобновилась игра во втором тайме, сразу же побежали в атаку шотландцы, Мактоминай протащил мяч, отдал на Джона Макгинна, тот передачу в центр чужой штрафной площади организовал, мяч заметался во владениях гостей, отскочил к Билли Гилмору, который пробил в касание - 1:2. На 76-й минуте дебютант сборной Бен Доак начал атаку по правому краю, покатил в штрафную площадь на Энтони Ралстона, прострел которого замкнул Мактоминай - 2:2.

Гра повернулась неожиданно на 90-й минуте. Никола Залевски заработал пенальти и сам же его реализовал, а оппонент дотянулся он до мяча, который нырнул под голкипером в правом нижнем углу - 2:3.