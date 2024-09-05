Сборная Сан-Марино победила в первый раз за 20 лет

В Лиге наций провели матч сборные Сан-Марино и Лихтенштейна. Хозяева поля добились победы благодаря голу Никко Сенсоли на 53-й минуте. Это первая победа сан-маринцев за 20 лет и 140 матчей. Серия началась как раз с Лихтенштейна.