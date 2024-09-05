Сборная Сан-Марино победила в первый раз за 20 лет

В Лиге наций провели матч сборные Сан-Марино и Лихтенштейна. Хозяева поля добились победы благодаря голу Никко Сенсоли на 53-й минуте. Это первая победа сан-маринцев за 20 лет и 140 матчей. Серия началась как раз с Лихтенштейна.
Протокол игры
|(1:0) Сенсоли Никко53'
Коломбо Эдоардо•Giacomo Benvenuti•Чеволи Микеле• 51'Росси Данте• 90'Тоси Алессандро71' (Tommaso Benvenuti (71') •Голинуччи Алессандро62' (Баттистини Микаэль (62') • 87'Капиккьони Лоренцо80' (Муларони Марчелло (80') •Valli Casadei•Контадини Андреа•Сенсоли Никко62' (Samuele Zannoni (62') •Нанни Никола71' (Nicolas Giacopetti (71')
Бюхель Бенджамин•Бек Никлас63' (Майер Ливио (63') •Визер Сандро• 90'Гёппель Максимилиан63' (Марксер Мартин (63') •Вольфингер Сандро•Хаслер Николас• 10'Бюхель Марсель•Зеле Арон62' (Люхингер Зимон (62') •Цунд Эмануэль63' (Обервадитцер Феликс (63') •Нотаро Фабио81' (Бек Йонас (81') •Саглам Ферхат
05 сентября. Стадион "Олимпийский (Серравалле)" (Серравалле).
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