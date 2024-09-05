Юбилейный мяч Роналду, гол и автогол Далота: Португалия победила Хорватию на старте Лиги наций

Сборные Португалии и Хорватии оказались первыми в каком смысле? Они попали в группу А Лиги 1 Лиги наций. «Европейские бразильцы» и «шашечные» в первом туре проводили очный матч в Лиссабоне.

Криштиану Роналду заявил, что португальцы, оказывается, выступили на Евро-2024 нормально. То есть вылет в четвертьфинале континентального чемпионата устроил пятикратного обладателя «Золотого мяча». Оставим это на его совести. Собирается ли он ещё когда-либо выиграть Евро, это его сугубо личное дело.

На данный момент в свои 39 лет является самым возрастным игроком, вызывающимся в сборную Португалии. Пепе, который старше его на два года, недавно завершил карьеру. У хорватской сборной также есть ветеран с сопоставимым возрастом. Луке Модричу ещё 38 лет, скоро стукнет 39. Вместе с Роналду он вышел на поле с первых минут.

Только ленивый не говорит, что сборная Хорватии остро нуждается в смене поколений. 21-летний Батурина в стартовом составе – возможно, Златко Далич немножко прислушивается к своим критикам. Ну а про Роналду, конечно, ещё многие скажут, что он негативно влияет на сборную Португалии, оттягивая всё внимание на себя.

Хотя ведь есть кому забивать у португальцев – не только Роналду обречён это делать. На седьмой минуте Бруну Фернандеш выдал слева поперечный пас на Далота, который сделал нужную обработку, рванул вперёд и поразил цель (1:0). Ответку через несколько минут мог оформить Модрич, однако не попал в створ Лука из-за пределов штрафной площади.

На 22-й минуте Роналду пробил слева с острого угла – там Ливакович действовал хорошо, выручил свою команду. Вскоре Бруну Фернандеш издали не попал в ворота и махнул рукой, извиняясь перед партнёрами. Хорватам проигрывать не нравилось, они ходили вперёд. Примерно с линии штрафной пробивал Крамарич, но то мимо, то с сэйвом Кошты.

Где-то копил силы для разящего удара Роналду. С левого фланга выписал ему ассист Нуну Мендеш, и Криштиану слёта впечатал мяч в сетку (2:0). Эффектный гол – 900-й для Роналду в карьере. Вот и одна из мотивационных составляющих для суперзвёздного португальца – достигнуть тысячной отметки.

Впрочем, Далот решил до перерыва забить ещё в свои ворота, чтоб нейтрализовать гол Криштиану в этой встрече. Борна Соса замыкал прострел с левого края вратарской, и рикошет от Далота привёл мяч в ворота Диогу Кошты (2:1). Голевую событийность первого тайма мог упрочить Педру Нету, увенчавший контратаку попаданием в перекладину.

Второй тайм оказался поспокойней. Территориальное преимущество хозяев особо не оспаривалось. Хорваты надеялись лишь сравнять счёт на какой-нибудь атаке. У Роналду был удар с игры, который заблокировал Чалета-Цар, ну и со штрафного Криштиану послал мяч в стенку. А 899-й гол в своей карьере он забил за «Аль-Наср» именно со штрафного. Под конец португальцы отошли назад, оберегая победные цифры.

Опытного Перешича выпустил Далич, молодого Матановича, двух Сучичей. Всё это было бесполезно. Сборная Португалии сохранила победный счёт с разницей в один мяч. Нелсон Семеду издали с рикошетом пробил выше. Интересно, что матч Португалия – Хорватия проходил в рамках Лиги наций и ровно четыре года назад. 5 сентября 2020 года океаническая сборная выиграла такую встречу 4:1, тогда не играл Роналду.

Кирилл Иванцов