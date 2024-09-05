Сборная Беларуси выстояла под атаками болгар

Сборная Беларуси предсказуемо имела не так много моментов в матче с болгарами. Но и фаворит поединка Лиги наций испытывал проблемы с реализацией.

Уже в самом дебюте два момента. Кирилл Десподов с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Десподов на правой половине поля при входе в штрафную площадь оторвался от опекуна и от лицевой линии поля выполнил прострел на дальний край штрафной площади, Кирилов в касание пробил в ближний угол, но защитник успел переместиться к штанге и ногой выбил мяч на левый фланг. Дмитрий Антилевский совершил проход по левому флангу и сделал смещение к ближнему углу штрафной площади, затем плотно пробил в ближний угол ворот под перекладину, голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Из центра поля последовал заброс на ход Десподову в центр к линии штрафной площади, Кирилл подстроился под мяч и попытался перебросить мяч через вратаря, а тот хорошо сократил дистанцию и в прыжке отбил мяч на угловой. Александар Колев получил пас пяткой в центре штрафной площади и пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке перевёл тяжёлый мяч на угловой.

Во втором тайме Радослав Кирилов ворвался в штрафную площадь с левого фланга и плотно пробил в правый угол ворот, вратарь же в прыжке отбил мяч на правую половину поля. Филип Крастев на половине поля сборной Беларуси потерял мяч и подкате огрел по ногам соперника, получив вторую жёлтую карточку.