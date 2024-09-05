Сборная Дании вырвала победу над игравшей в меньшинстве Швейцарией

Сборные Дании и Швейцарии провели упорный матч первого тура Лиги наций. На третьей минуте отобрал снаряд на фланге Брель Эмболо и отдал поперек на Фабиана Ридера, который бил в касание, но в падении спас свою команду вратарь. Вырезал в штрафную соперника Кристиан Эриксен на ход Касперу Дольбергу, который пробил точно в голкипера, а добивание Альберта Грёнбека с десяти метров было неточным.

52-я минута: после ошибки защитника мог убегать на ворота соперника Дольберг, но его на газон уложил руками Нико Эльведи, судья показал желтую карточку, а после подсказки видеопомошника - красную. Со штрафного на силу пробивал во вратарский угол Эриксен, но в красивом прыжке спас свою команду кипер. Ушел от соперника по флангу Александр Бах и прострелил во вратарскую, где в падении отправил мяч в сетку Йонас Винд, но гол был отменен из-за офсайда. На 82-й минуте результативная атака прошла по правилам - на скорости ворвался в штрафную соперника Андреас Сков-Ольсен и отдал вперед на Патрика Доргу, который с острого угла пробил точно в «домик» вратарю - 1:0. Вскоре Гранит Джака умышленно в грубый подкат пошел в ногу Эмилю Хёйбьергу, за что тут же получил желтую карточку, которая стала для него второй. Продавил соперника по центру Винд и пробил по воротам из пределов штрафной, но кипер смог ногой отбить сферу в сторону. На 90-й минуте убежал в контратаку на скорости Сков-Ольсен по правому флангу и прострелил низом в центр штрафной, где без сопротивления Хёйбьерг пробил точно в дальний нижний угол - 2:0.