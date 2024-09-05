Ямаль не порешал: Сербия встала стеной и не пропустила от Испании

Сборные Сербии и Испании играли между собой в первом туре группы 4 Лиги А Лиги наций. Также в этом квартете располагаются национальные команды Дании и Швейцарии.

Сербия и Испания абсолютно по-разному выступили на чемпионате Европы 2024 года. Если пиренейцы выиграли на том турнире все семь матчей и подняли над своими головами континентальный трофей, то славянская сборная бесславно вылетела по итогам группового этапа с двумя набранными очками.

Но Лига наций – это вообще другая песня. В прошлом розыгрыше этих соревнований сербы выиграли группу 4 в Лиге B и заслужили повышение в классе. Ну а итоговым победителем и там стала сборная Испании, в финальном матче оставившая не у дел в серии пенальти хорватскую национальную команду.

Испанцы начали отчётный матч с привычного контроля мяча, однако сербы показали, что они умеют неплохо выбегать в ответные атаки. Живкович получил пас на ход из глубины от партнёра и прострелил с левого полуфланга. Последовавший удар Самарджича накрыл Лапорт, а на добивании Лукич пальнул мимо створа.

На двенадцатой минуте Йович где-то с линии штрафной площади, падая, из-под себя запустил мяч гораздо выше створа. Но инициатива быстро вернулась к испанской сборной. На плашке продемонстрировали, что у неё 72 процента владения мячом. На 25-й минуте Субименди проверил дальним ударом Райковича – тот был вполне готов и справился.

Вскоре на контратаке попробовали себя проявить испанцы, и получилось не очень. Ямаля запустили в проход, а тот, сместившись к центру, пробил в Бирманчевича. Что Нико Уильямс придумал? Пробил с левого полуфланга, не попал в ворота. Фабиан Руис то же самое сделал. Не шёл мяч у испанцев издали в чужие ворота.

Сумасшедший момент имела балканская команда на 35-й минуте. Живкович выдал суперпас на Йовича, который развернулся и должен был без опеки поражать левый угол. Но не поразил. Пробил – и не попал. Непостижимым образом. Чуть раньше Дани Ольмо пяткой сделал пас Айосе Пересу, не сумевшему пробить мяч сквозь Райковича.

Естественно, испанцы и во втором тайме действовали с инициативой. Ямаль фирменно со штрафного забросил на Карвахаля, который дотянулся не лучшим образом, толкового удара не произошло. Ле Норман пробил головой значительно выше створа, когда пошла подача углового слева от Гримальдо. Сербы держались, оборона их не рвалась.

Гримальдо со штрафного угрожал правому углу, Райкович парировал, а Ямаль в завершение сумбура перекрутил мимо левого угла. В другом эпизоде Фабиан Руис замешкался и не пробил. Итог – 0:0. Для Сербии такой исход ближе к положительному результату, ведь Испания сейчас имеет статус самой топовой европейской сборной.

Кирилл Иванцов