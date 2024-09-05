Доннарумма рассказал об изменениях в сборной Италии после провала на Евро

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поведал о том, как команда отреагировала на свою неудачу на чемпионате Европы.

Коллектив Лучано Спаллетти не оправдал ожидания минувшим летом, вылетев на стадии 1/8 финала от сборной Швейцарии. 6 сентября «скуадра адзурра» проведёт свой первый с того времени матч – итальянцам предстоит встретиться со сборной Франции в рамках Лиги наций.

«Мы переживаем начало новой эры, все в нашей команде предельно мотивированы. Среди игроков царит позитивная атмосфера. Я вижу чувство принадлежности и желание доказать, кто мы такие.

Думаю, это отличная реакция на нашу неудачу на Евро. Сейчас в сборной совсем другая обстановка, и мне это нравится», – передаёт Football Italia высказывания голкипера «ПСЖ» и капитана итальянской национальной команды.