Роналду – первый игрок в истории, забивший 900 голов в официальных матчах

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере.

39-летний игрок поразил ворота Хорватии в проходящем сейчас матче первого тура Лиги наций. Звёздный форвард отличился на 34-й минуте и установил на табло счёт 2:0. Этот гол стал для Роналду 900-м за всю карьеру. Криштиану – первый в истории футболист, достигший этой отметки в официальных встречах.

На текущий момент в активе Роналду 131 забитый мяч в 213 играх за национальную сборную.

Следить за дальнейшими событиями поединка Португалия – Хорватия можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.