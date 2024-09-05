Доннарумма сравнил уровень сборных Франции и Италии

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о шансах своей команды в поединке Лиги наций против Франции.

«Трёхцветные» примут «скуадру адзурру» на «Парк де Пренс» в матче Лиги наций, который состоится в пятницу.

«В сборной Франции собраны талантливые и непредсказуемые игроки, нам придётся непросто. Вряд ли можно представить себе матч лучше этого. Мы уже не та команда, которую люди видели на Евро-2024, и я рад сыграть с таким сильным соперником.

Обе команды обладают выдающимися качествами, но, возможно, наш состав немного опытнее. Я не вижу фаворита. Французы очень быстры, но мы работали на тренировках над нейтрализацией этой угрозы», – заявил на пресс-конференции Доннарумма.