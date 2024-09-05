Сборная Азербайджана упустила свои шансы и проиграла шведам

Провалившая квалификацию Евро-2024 сборная Швеции в третий раз за полтора года играла против соперников из Азербайджана. Скандинавы и сегодня больше часа проявляли себя не с лучшей стороны и вполне могли не раз пропустить. Рамиль Шейдаев на первых минутах встречи несколько раз подряд наносил удары практически в упор, и соперники отбились. На 45-й минуте Ренат Дадашов заработал пенальти, а Шейдаев с 11 метров пробил в левый угол и не сильно - парировано.

На 65-й минуте активный Александр Исак открыл счет - Виктор Дьёкереш справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Исака, который с семи метров в касание переправил мяч в левый угол ворот - 0:1. Вскоре Дьёкереш отличным пасом вывел по центру Исака один на один с голкипером, и Александр аккуратно перекинул мяч через вратаря, выбросившегося навстречу, - 0:2. А здесь еще и пенальти для гостей - Дьёкереш с одиннадцатиметровой отметки сильно низом пробил в левый угол, а кипер прыгнул в другую сторону. Тут же ответ соперника - Турал Байрамов слева мягко навесил к дальней штанге, где Дадашов головой переправил мяч в сетку - 1:3. Элвин Джафаргулиев слева прострелил к воротам, где Дадашов с семи метров в касание пробил в перекладину.

Стартовый матч нового сезона Лиги наций завершился победой шведов.