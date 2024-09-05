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Сборная Азербайджана упустила свои шансы и проиграла шведам

05 Сентября 2024 • 20:58 Комментировать
Азербайджан
1:3
Швеция
окончен

Провалившая квалификацию Евро-2024 сборная Швеции в третий раз за полтора года играла против соперников из Азербайджана. Скандинавы и сегодня больше часа проявляли себя не с лучшей стороны и вполне могли не раз пропустить. Рамиль Шейдаев на первых минутах встречи несколько раз подряд наносил удары практически в упор, и соперники отбились. На 45-й минуте Ренат Дадашов заработал пенальти, а Шейдаев с 11 метров пробил в левый угол и не сильно - парировано.

На 65-й минуте активный Александр Исак открыл счет - Виктор Дьёкереш справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Исака, который с семи метров в касание переправил мяч в левый угол ворот - 0:1. Вскоре Дьёкереш отличным пасом вывел по центру Исака один на один с голкипером, и Александр аккуратно перекинул мяч через вратаря, выбросившегося навстречу, - 0:2. А здесь еще и пенальти для гостей - Дьёкереш с одиннадцатиметровой отметки сильно низом пробил в левый угол, а кипер прыгнул в другую сторону. Тут же ответ соперника - Турал Байрамов слева мягко навесил к дальней штанге, где Дадашов головой переправил мяч в сетку - 1:3. Элвин Джафаргулиев слева прострелил к воротам, где Дадашов с семи метров в касание пробил в перекладину.

Стартовый матч нового сезона Лиги наций завершился победой шведов.

Протокол игры  
Азербайджан1:3Швеция
  65'Исак Александр (0:1)
  71'Исак Александр (0:2)
  80'Дьёкереш Виктор (0:3)
(1:3) Дадашов Ренат82'  
Дженетов Мехти  79'Гусейнов Аббас 83' (Джамалов Элвин ( 83') Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев ЭлвинИсаев Алексей 83' (Сейдиев Амин ( 83') Махмудов Эмин 69' (Нуриев Джейхун ( 69') Диниев Джошгун 75' (Коку Озан ( 75') Шейдаев Рамиль 83' (Ахмедзаде Рустам ( 83') Дадашов Ренат  49'Байрамов Турал
Запасные: Наджафов ХаялМустафаев ЭмильИманов ЮсифМамедов РахильАлиев ШахриярАхундзаде НариманДжафаров Рза
Йоханссон ВикторВальквист Линус  59' 72' (Каюсте Йенс ( 72') Alex Douglas 72' (Старфельт Карл ( 72') Хин ИсакАугустинссон ЛюдвигСванберг Маттиас 64' (Салетрос Антон ( 64') Аяри Ясин 72' (Бергвалль Лукас ( 72') Кулушевски ДеянИсак АлександрЭланга Энтони 46' (Сема Кен ( 46') Дьёкереш Виктор
Запасные: Ларссон ХугоЭлиассон НикласНанаси СебастьянНильссон ХоканНордфельдт КристофферЗеттерстрем Якоб ВидельКуртулус Эдвин
05 сентября. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Сборная Швеции

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