Роналду и Модрич выйдут с первых минут на матч Португалия – Хорватия

В первом туре нового сезона Лиги наций сборная Португалии будет принимать Хорватию.

Главный тренер португальской национальной команды Роберто Мартинес принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Фернандеш, Витинья, Силва, Нету, Леау, Роналду.

Наставник сборной Хорватии Златко Далич, в свою очередь, доверил место в старте следующим игрокам: Ливакович, Якич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Соса, Ковачич, Батурина, Пашалич, Модрич, Крамарич.

Матч Португалия – Хорватия стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.