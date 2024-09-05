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Роналду и Модрич выйдут с первых минут на матч Португалия – Хорватия

05 Сентября 2024 • 20:35 Комментировать
Португалия
...
Хорватия
1 1.55 X 4.30 2 6.50
Через 0 ч. 25 мин.

В первом туре нового сезона Лиги наций сборная Португалии будет принимать Хорватию.

Главный тренер португальской национальной команды Роберто Мартинес принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Фернандеш, Витинья, Силва, Нету, Леау, Роналду.

Наставник сборной Хорватии Златко Далич, в свою очередь, доверил место в старте следующим игрокам: Ливакович, Якич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Соса, Ковачич, Батурина, Пашалич, Модрич, Крамарич.

Матч Португалия – Хорватия стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Хорватии Лука Модрич ещё теги

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