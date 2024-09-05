Ямаль и Ольмо – в основе сборной Испании на матч с Сербией

В первом туре нового сезона Лиги наций сборная Испании будет играть против Сербии на выезде. Рулевой испанской национальной команды Луис де ла Фуэнте включил в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Карвахаль, ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Фабиан Руис, Субименди, Ольмо, Ямаль, Айосе, Уильямс.

Матч межу сборными Сербии и Испании стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Для сборной Испании это будет первый матч после победы на летнем чемпионате Европы.