Дешам отреагировал на ситуацию с Рабио

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ситуации с полузащитником Адриеном Рабио.

Напомним, минувшим летом 29-летний француз покинул «Ювентус» и до сих пор находится в статусе свободного агента.

— У Рабио непростая ситуация. Его приглашали несколько команд, но сейчас он находится без клуба и не может полноценно тренироваться. Я надеюсь, что он сможет быстро найти новый клуб, после чего вернется в сборную, — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо.

Завтра, 6 сентября, сборная Франции примет сборную Италии в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.