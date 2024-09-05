Роналду сделал заявление перед стартом Лиги наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях перед стартом нового сезона Лиги наций. Звёздный 39-летний футболист заявил о готовности к турниру.

«Готов к Лиге наций!» - написал Роналду под подборкой фотографий с тренировки.

В четверг вечером сборная Португалии сыграет против Хорватии на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Роналду в четверг может забить свой 900-й гол в карьере – сейчас на счету звёздного игрока 899 результативных ударов.