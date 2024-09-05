«Разочарован»: Уокер высказался о непопадании в сборную Англии

Защитник Кайл Уокер не попал в число игроков, вызванных в сборную Англии на сентябрьский сбор. 34-летний футболист высказался на этот счёт.

«Я разочарован. Нужно принять это и просто попытаться доказать, что они не правы. Новый тренер всегда привносит какие-то изменения. Я разочарован, потому что представлять страну – это всегда самое главное. Но я не играл в этом сезоне, поэтому мне придётся смириться с этим. После Евро я не выступал, поэтому тренер сделал правильный выбор», - цитирует Уокера портал Goal.

В этом месяце сборная Англии сыграет в Лиге наций против Ирландии (7 сентября) и Финляндии (10 сентября).