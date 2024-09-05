Роналду сегодня может забить 900-й гол в карьере

В четверг сборная Португалии проведёт домашний матч Лиги наций против Хорватии. В этой игре звёздный нападающий Криштиану Роналду может отметить юбилей. Сейчас Роналду имеет на своём счету 899 голов в карьере, и следующий забитый мяч станет для форварда 900-м.

Роналду уже не раз говорил о своём желании покорить отметку в 1000 голов за карьеру. При этом недавно Криштиану сказал, что говорил о такой цели скорее в шутку.

Матч между сборными Португалии и Хорватии стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.