Черчесов – о том, как нейтрализовать Холанна: Пистолет мы исключили, значит, найдем более надежный способ

Главный тренер сборной Казахстан Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций УЕФА против сборной Норвегии рассказал, как команда собирается нейтрализовать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холлана.

Специалист отметил, что в его команде знают все сильные стороны нападающего.

«Пистолет мы исключили, значит, найдем более надежный способ — автомат Калашникова. Вид оружия мы найдем в лице наших игроков», — цитирует Черчесова Vesti.kz.

Напомним, что матч первого тура группового этапа пройдет завтра, 6 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Холанн отметил семью голами в четырех играх.