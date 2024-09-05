Нападающий итальянской «Ромы» Артём Довбик, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Жироны», не поможет сборной Украине в сентябрьских матчах Лиги наций, об этом сообщает Украинская ассоциация футбола в социальной сети.

«Артём Довбик пропустит матчи Лиги Наций в сентябре из-за травмы», — говорится в заявлении.

Напомним, что в субботу, 7 сентября, украинцы сыграют против сборной Албании, а во вторник, 10 сентября их ожидает встреча против сборной Чехии.

Напомним, что на минувшем чемпионате Европе в Германии сборная Украины не смогла преодолеть барьер группового этапа.