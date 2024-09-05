Мостовой назвал точный счёт матча Сербия - Испания

Экс-полузащитник национальной сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о матче групповой стадии Лиги наций между Сербией и Испанией.

«Испания, возможно, сыграет расслабленно. Но я все равно отдаю ей предпочтение. Игроки находятся в хороших кондициях. В этой паре слишком велика разница в классе. Поставлю на победу Испании 2:1», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

Поединок сборных Сербии и Испании состоится сегодня, 5 сентября. Начало встречи запланировано в 21:45 по московскому времени.