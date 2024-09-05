Португалия – Хорватия: Вероятные стартовые составы на игру Лиги наций

В 1-м туре группы 1 Лиги A Лиги наций встретятся сборные Португалии и Хорватии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на грядущий матч.

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Антониу Силва, Рубен Диаш, Далот, Пальинья, Витинья, Леау, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду.

Хорватия: Ливакович, Борна Соса, Гвардиол, Шутало, Понграчич, Ковачич, Моро, Модрич, Иванушец, Андрей Крамарич, Жота.

Для обеих команд это будет первый матч после Евро-2024. На том турнире Португалия проиграла в четвертьфинале Франции, а Хорватия не сумела преодолеть барьер группового этапа.

За сборную Португалии уже не сыграет 41-летний Пепе. Он завершил не только международную карьеру, но и клубную. А Лука Модрич, которому 9 сентября исполнится 39 лет, есть в сборной Хорватии.

Матч Португалия – Хорватия в Лиге наций пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Начало – сегодня, 5 сентября, в 21:45 мск. За ходом событий на поле можно будет следить в текстовой трансляции.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов