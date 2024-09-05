Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Рико Льюис высказался об игровом стиле сборной Англии после тренерской перестановки

05 Сентября 2024 • 05:58 Комментировать
Ирландия
...
Англия
1 7.00 X 4.15 2 1.50
07.09 19:00

Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис поделился мнением о перестройке в сборной Англии.

19-летний правый защитник «горожан», способный сыграть в полузащите, попал в заявку английской национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций. При Гарете Саутгейте игрок провёл всего один матч за «трёх львов», а новый рулевой Ли Карсли, прежде работавший с молодёжным составом англичан, вызвал восходящую звезду при первой же возможности.

«В сборной Англии много молодых игроков. Думаю, Карсли хочет внедрить свой стиль, поэтому намерен довериться тем, кого уже знает. Когда я работал с ним в молодёжной сборной, он ставил доминирующий и зрелищный футбол. Он всегда хотел, чтобы мы играли в яркой манере. Однако, на мой взгляд, вызов молодых игроков нельзя назвать новой эрой или чем-то в этом роде, ведь раньше в составе уже были, например, Коул Палмер и Джуд Беллингем», – цитирует City Zone Льюиса.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Гарет Саутгейт Ли Карсли Рико Льюис ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Сентября
05:58
Рико Льюис высказался об игровом стиле сборной Англии после тренерской перестановки
03 Сентября
21:43
Палмер покинул расположение сборной Англии
17:29
19-летний Льюис — о вызове в сборную Англии: «Я на седьмом небе от счастья»
11 Июля
02:19
​Исландец стал главным тренером ирландской сборной
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИРЛАНДИЯ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева «Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» «Спартак» покупает нового нападающего Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит»
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.09.24 в 19:00
Азербайджан Азербайджан
Швеция Швеция
5.00 3.80 1.62
Видео
05.09.24 в 21:45
Шотландия Шотландия
Польша Польша
2.38 3.15 2.95
Видео
05.09.24 в 21:45
Сербия Сербия
Испания Испания
5.00 3.65 1.65
Видео
05.09.24 в 21:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Люксембург Люксембург
1.82 3.45 4.10
Видео
05.09.24 в 21:45
Португалия Португалия
Хорватия Хорватия
1.62 3.65 5.20
Видео
05.09.24 в 21:45
Дания Дания
Швейцария Швейцария
2.20 3.25 3.15
Видео
05.09.24 в 21:45
Беларусь Беларусь
Болгария Болгария
3.45 3.30 2.05
Видео
05.09.24 в 21:45
Эстония Эстония
Словакия Словакия
5.20 3.80 1.61
Видео
05.09.24 в 21:45
Сан-Марино Сан-Марино
Лихтенштейн Лихтенштейн
4.15 2.95 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
06:54 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Сборная Англии может играть в той же манере, что и «Манчестер Сити»
05:58 · Лига наций УЕФА
Рико Льюис высказался об игровом стиле сборной Англии после тренерской перестановки
05:47 · Испания. Ла Лига
Модрич объяснил, почему не завершает карьеру в сборной Хорватии 1
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
00:33 · Лига наций УЕФА
Модрич назвал двух игроков сборной Португалии, которые ему нравятся
00:03 · Чемпионат мира 2026
Модрич ответил на вопрос об участии на ЧМ-2026
04 Сентября
23:23 · Лига наций УЕФА
Педри рассказал, как относится к Лиге наций
22:40 · Испания. Ла Лига
Сборная Испании может потерять Ямаля
22:25 · Испания. Ла Лига
«Я испугался»: Педри признался, что боялся повторить судьбу Гави
15:17 · Лига наций УЕФА
В сборной Норвегии хотели проверить на допинг умерших футболистов
14:24 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла» недоволен физическим состоянием Гордона
08:52 · Лига наций УЕФА
Англия потеряла трёх футболистов перед матчами Лиги наций
03 Сентября
21:43 · Англия. Премьер-лига
Палмер покинул расположение сборной Англии
17:29 · Лига наций УЕФА
19-летний Льюис — о вызове в сборную Англии: «Я на седьмом небе от счастья»
14:15 · Лига наций УЕФА
Роналду рассказал, какой рекорд хочет побить – речь не о футболе
09:49 · Лига наций УЕФА
«Он не супермен»: Дешам высказался о Мбаппе
05:55 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил, не планирует ли уйти из сборной Польши
02 Сентября
20:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял ещё одного игрока из-за травмы 7
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выдвинул требование сборной Англии 3
16:53 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн: «Мы должны были обыгрывать Испанию на Евро-2024»
16:41 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн высказался о ближайшем матче сборной Германии
16:36 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн объяснил выбор Киммиха капитаном сборной Германии
16:33 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн рассказал, кто станет первым вратарём сборной Германии после ухода Нойера
16:29 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн высказался об уходе четырёх звёзд из сборной Германии
16:25 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн назвал нового капитана сборной Германии
Все новости
Рекомендуем