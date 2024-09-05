Рико Льюис высказался об игровом стиле сборной Англии после тренерской перестановки

Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис поделился мнением о перестройке в сборной Англии.

19-летний правый защитник «горожан», способный сыграть в полузащите, попал в заявку английской национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций. При Гарете Саутгейте игрок провёл всего один матч за «трёх львов», а новый рулевой Ли Карсли, прежде работавший с молодёжным составом англичан, вызвал восходящую звезду при первой же возможности.

«В сборной Англии много молодых игроков. Думаю, Карсли хочет внедрить свой стиль, поэтому намерен довериться тем, кого уже знает. Когда я работал с ним в молодёжной сборной, он ставил доминирующий и зрелищный футбол. Он всегда хотел, чтобы мы играли в яркой манере. Однако, на мой взгляд, вызов молодых игроков нельзя назвать новой эрой или чем-то в этом роде, ведь раньше в составе уже были, например, Коул Палмер и Джуд Беллингем», – цитирует City Zone Льюиса.