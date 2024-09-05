Модрич назвал двух игроков сборной Португалии, которые ему нравятся

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич назвал своих фаворитов в составе сборной Португалии.

5 сентября хорваты проведут выездной матч с португальцами в рамках первого тура Лиги наций. Встреча стартует в 21:45 по московскому времени.

«Сборная Португалии? Помимо Криштиану Роналду, я бы выделил Бернарду Силву, чья игра мне также нравится», – заявил на предматчевой пресс-конференции хавбек, которому скоро исполнится 39 лет.

Лука Модрич и Криштиану Роналду вместе выступали за «Реал» с 2012 по 2018 год. Сейчас звёздный форвард играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Бернарду Силва представляет цвета английского «Манчестер Сити».