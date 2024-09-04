Педри рассказал, как относится к Лиге наций

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри высказался о своём отношении к Лиге наций.

5 сентября испанцы в статусе действующих чемпионов Европы встретятся со сборной Сербии в рамках первого тура нового розыгрыша Лиги наций. 8 сентября «красная фурия» отправится в гости к соперникам из Швейцарии.

«Все говорят, что Лига наций – не самый важный турнир, но здесь лучшие команды Европы встречаются друг с другом. Конечно, мы хотим выиграть этот трофей», – передаёт Barca Univresal слова хавбека.

В одном квартете с Испанией также выступит команда Дании – первый матч между этими сборными пройдёт 12 октября.