В сборной Норвегии хотели проверить на допинг умерших футболистов

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, что сотрудники антидопинговой службы хотели проверить на допинг мёртвых игроков.

На пресс-конференции он заявил, что приехавшие сотрудники хотели взять пробы у Эрлинга Холанна, Йоргена Ларсена, Антонио Нусы, Оскара Бобба, Эйнара Гундерсена и Йоргена Юве. Но допинг-офицеры не учли тот факт, что Бобб восстанавливается после тяжёлой травмы, а Гундерсен и Юве умерли в 1962 и 1983 годах соответственно. Наставник сборной позвонил в антидопинговую службу и спросил нет ли подвоха. Подвоха не оказалось, сотрудники просто открыли список лучших бомбардиров сборной и взяли игроков оттуда.

«Гундерсена и Юве вызвали с небольшим опозданием. Их тесты оказались отрицательными», - пошутил Сольбаккен.

Напомним, сборная Норвегии проведёт ближайшие матчи в рамках Лиги наций УЕФА. Их соперниками станут сборные Казахстана (6 сентября) и Австрии (9 сентября).