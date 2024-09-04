Англия потеряла трёх футболистов перед матчами Лиги наций

Сборная Англии не сможет рассчитывать на помощь сразу трех известных футболистов в предстоящих поединках групповой стадии Лиги наций.

Как информирует England Football, расположение национальной команды покинули полузащитники Фил Фоден и Коул Палмер, а также центральный нападающий Олли Уоткинс. Эта троица испытывает проблемы со здоровьем. По этой причине игроки не помогут сборной Англии в грядущих матчах.

Напомним, что сборная Англии встретится с национальной командой Ирландии 7 сентября в Дублине. 10 сентября англичане на домашнем стадионе померяются силами с Финляндией.