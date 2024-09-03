19-летний Льюис — о вызове в сборную Англии: «Я на седьмом небе от счастья»

Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис высказался о вызове в сборную Англии на предстоящие матчи Лиги наций.

— Я на седьмом небе от счастья, что меня выбрали. Вызов в сборную — это всегда большая честь. Я взволновал и хочу поскорее увидеть всех ребят, — приводит слова Льюиса City Xtra.

Стоит сказать, что на счету защитника уже есть одна игра в составе национальной команды. В ноябре 2023 года игрок дебютировал в матче против Македонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы, проведя на поле 40 минут.

7 сентября Англия встретится в гостях с Ирландией, а 10 сентября сыграет на выезде с Финляндией.