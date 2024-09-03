Роналду рассказал, какой рекорд хочет побить – речь не о футболе

Звёздный нападающий Криштиану Роналду настроен прогрессировать не только на футбольном поле. По словам португальского футболиста, он хочет побить рекорд американского блогера под псевдонимом MrBeast по количеству подписчиков в YouTube.

«Я хочу со временем обойти этого MrBeast», - сказал Роналду журналистам.

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы покорить отметку в 59 миллионов подписчиков в YouTube. При этом свой канал форвард создал всего лишь несколько недель назад. На канал MrBeast подписано более 313 миллионов человек.

В сентябре сборная Португалии проведёт матчи Лиги наций против Хорватии и Шотландии.