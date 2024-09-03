Роналду назвал условие ухода из сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду дал комментарий по поводу своего статуса в национальной сборной Португалии.

«Сейчас я чувствую – и слова тренера это демонстрируют – что я продолжаю быть ценным активом для сборной. Если этого больше не будет, если я не буду ценным активом, я буду первым, кто уйдёт. Но если я уйду, то уйду с чистой совестью. Я знаю, кто я, что я могу сделать, что я делаю, и что я продолжу делать. Я вижу настоящее позитивно», - сказал Роналду A Bola.

Напомним, что в конце августа 39-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии на ближайшие матчи Лиги наций против Хорватии и Шотландии.