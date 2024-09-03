«Он не супермен»: Дешам высказался о Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о Килиане Мбаппе, который на выходных оформил дубль за «Реал» после трёх «сухих» матчей.

«У меня нет причины чувствовать облегчение, хоть Мбаппе и не забивал до этого в течение трёх матчей. Килиан устанавливает для себя высокие стандарты. Анчелотти не переживал, и я тоже.

Сборная Франции играет лучше с Килианом. Мой опыт подсказывает, что пребывание в сборной идёт на пользу многим. Очевидно, Мбаппе пока что не в лучшей форме, но он не робот и не супермен. Ожидания высоки, но мы не можем забывать о человеческой усталости», - сказал Дешам журналистам.