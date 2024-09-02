Нагельсманн: «Мы должны были обыгрывать Испанию на Евро-2024»

На понедельничной пресс-конференции главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн затронул поражение команды от Испании в четвертьфинале чемпионата Европы - 2024.

«Мы могли и должны были обыгрывать Испанию, независимо от момента с попаданием мяча в руку соперника. Мы провели хороший содержательный анализ выступления на Евро. Мы предприняли много шагов. Мы дошли лишь до четвертьфинала, но наши стандарты выше», - сказал Нагельсманн журналистам.

В сентябре соперниками сборной Германии будут Венгрия и Нидерланды. Это будут первые матчи нового сезона Лиги наций.